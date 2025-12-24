Jesús Lumbreras prepara atención extendida para el impuesto predial 2026

El Ayuntamiento se prepara para iniciar el 2026 con todas las ventanillas abiertas y una atención extendida para los más de 40 mil contribuyentes, ante la alta afluencia que se espera con el arranque de las campañas de pago del impuesto predial y los descuentos que se aplicarán durante los meses de enero, febrero y marzo.

Atención extendida para contribuyentes

El director de Catastro, Jesús Lumbreras, informó que a partir de los primeros días del año se brindará atención desde las 7 de la mañana y hasta que sea atendido el último contribuyente, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación y reducir los tiempos de espera.

Como parte de las acciones para mejorar el servicio, se instalarán módulos de atención en la planta baja de la Presidencia Municipal, pensados especialmente para adultos mayores y personas con dificultades para subir al segundo piso, donde tradicionalmente se encuentran las ventanillas.

"Habrá sillas, mesas, coffee break y, por supuesto, todas las ventanillas de Catastro e Ingresos abiertas. Nos estamos preparando para ofrecer un excelente servicio y que la gente tarde lo menos posible", señaló el funcionario.

Además, se habilitarán módulos en distintos puntos de la ciudad a partir del día 2 de enero, los cuales operarán de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Estos estarán ubicados en SIMAS, CEDIF Norte y Sur, Gutiérrez Sidermex y Soriana Anáhuac, con la finalidad de acercar el servicio a más contribuyentes.

Lumbreras destacó que durante el año en curso se alcanzó una cifra histórica en la captación del impuesto predial, superando los 100 millones de pesos, resultado que calificó como muy importante para el municipio.

Añadió que para el 2026 se espera superar esa recaudación, logro que atribuyó al trabajo del alcalde Carlos Villarreal Pérez y a la confianza que los ciudadanos han depositado en la actual administración.