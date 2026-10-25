Cabildo de Monclova evalúa incentivos fiscales

Para apoyar a la ciudadanía y mantener el ritmo de recaudación, la Dirección de Catastro Municipal gestiona ante el Cabildo la aprobación de nuevos incentivos fiscales para el cierre del ejercicio 2026, informó su titular, Jesús Lumbreras Quintero.

Entre los apoyos en trámite destaca la condonación del 100 % en recargos a contribuyentes con rezago en el impuesto predial, además de un incentivo adicional del 5 % solicitado por el alcalde Carlos Villarreal. Lumbreras Quintero señaló que, una vez autorizados por el Cabildo, estos beneficios se harán públicos para que los ciudadanos acudan a la Presidencia Municipal a regularizar su situación.

A pesar del déficit en los ingresos derivado de la situación de AHMSA, el funcionario destacó que la administración ha alcanzado cifras históricas en captación propia. Al cierre del tercer trimestre, las metas mensuales proyectan igualar o superar la meta anual.

"El año pasado nosotros tuvimos una recaudación de 100 millones de pesos en lo correspondiente al pago del impuesto predial y esperamos cerrar con esta misma cifra", puntualizó el director.

Asimismo, indicó que continúan los trabajos coordinados con cámaras empresariales e industrias locales y foráneas mediante barridos informativos, logrando una respuesta favorable en el cumplimiento de sus contribuciones.