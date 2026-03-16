Acciones del gobierno de Coahuila contra el abigeato preocupan a productores

Monclova, Coah.- Con reuniones regionales, coordinación directa con la Fiscalía General del Estado, operativos de revisión y comunicación permanente con productores, el Gobierno de Coahuila intensificó durante el último año las acciones para combatir el abigeato en distintas zonas de la entidad, informó Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural.

El funcionario explicó que, por instrucciones del gobernador, desde hace varios meses se estableció una estrategia conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Rural, la Fiscalía General del Estado, la Unión Ganadera Regional de Coahuila y alcaldes de diversas regiones, con el objetivo de atender de manera directa la problemática del robo de ganado, una de las principales preocupaciones del sector pecuario.

Detalló que se llevaron a cabo reuniones regionales en municipios del norte, como Acuña y Piedras Negras, así como en la región Manantiales, la región Carbonífera y la región Centro, donde incluso se desarrolló un encuentro regional en San Buenaventura. En estos encuentros, dijo, se escuchó de primera mano a los productores afectados y se definieron mecanismos de reacción inmediata para enfrentar el delito.

Montemayor Garza precisó que una de las principales acciones ha sido reforzar el control sobre la movilización de ganado, revisando permisos, registros, aretado del sistema SINIIGA e identificación de animales, en coordinación con la Unión Ganadera. Como resultado de estas acciones, durante el año pasado se concretaron actos de autoridad y multas por casi un millón de pesos, derivadas de la detección de unidades que transportaban ganado sin la documentación correspondiente, sin aretes o sin permisos de movilización.

Aunque aclaró que el delito de abigeato es atendido directamente por la Fiscalía, subrayó que la labor de la Secretaría ha sido clave para fortalecer la vigilancia en el traslado de animales y enviar un mensaje claro a quienes incurren en estas prácticas. "Ya estamos coordinados y en comunicación con los productores; no son muchos, son los mismos que van dañando en un ejido y luego en otro, y ya están identificados por región", sostuvo, al señalar que existe ya una red de comunicación y grupos regionales para reportar movimientos sospechosos y responder con mayor rapidez.