Universidad Autónoma de Coahuila realiza pláticas sobre salud mental en Monclova

Ante el incremento en las problemáticas emocionales entre estudiantes, la Universidad Autónoma de Coahuila implementa una serie de pláticas con alumnos de preparatoria y facultades, con el objetivo de atender el tema de salud mental desde un enfoque cercano y accesible.

Jesús Rabindranath Galván Gil, subdirector de Superación Académica, señaló que esta es una estrategia que se lleva a cabo en todo el estado, y el día de ayer correspondió a la Unidad Norte. Durante esta jornada más de 450 alumnos participaron en la conferencia "¿Qué pedo con tu salud mental?", la cual fue impartida por jóvenes capacitados que abordan estos temas con un lenguaje directo y dinámicas distintas a las tradicionales.

Esta es una estrategia impulsada por el rector, Octavio Pimentel, para atender una de las problemáticas que se han intensificado durante los últimos años y que se busca abordar de manera integral. "El objetivo es hablar de salud mental desde la perspectiva de los propios jóvenes, para facilitar la comprensión de temas que antes se abordaban de una forma distante, ahora se dice a los estudiantes lo que necesitan saber, pero de una manera cercana como a ellos les gustaría".

Galván Gil destacó que esta es la segunda ocasión en que el programa se presenta en Monclova y continuará con la gira en las unidades de Nueva Rosita y Piedras Negras, para atender a toda la comunidad estudiantil.

Subrayó que la intención es fortalecer el acompañamiento mediante tutores, con un contacto más cercano que permita a los estudiantes enfrentar problemas académicos, familiares y personales.