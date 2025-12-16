Jesús Rivera confirma aguinaldo de 51 días para trabajadores del Ayuntamiento

Los trabajadores del Ayuntamiento estarán recibiendo un total de 51 días de aguinaldo, prestación que por ley les corresponde y que se estima pueda ser depositada entre hoy y mañana.

El líder del Sindicato al Servicio del Municipio, Jesús Rivera, señaló que, en lo que respecta a la base trabajadora sindicalizada, ya se sostuvo diálogo con los empleados para exhortarlos a cuidar esta prestación, así como el ahorro que reciben, especialmente durante la temporada decembrina.

Rivera explicó que, conforme al contrato colectivo de trabajo, los días 24 y 25 de diciembre, así como el 31 de diciembre y 1 de enero, son considerados festivos para los trabajadores sindicalizados; sin embargo, por la naturaleza de algunos servicios y ante posibles situaciones de urgencia, se mantendrán labores con personal reducido.

Detalló que, de los 300 trabajadores sindicalizados, alrededor de 100 estarán laborando durante esos días, principalmente en el departamento de Servicios Primarios, con el objetivo de no descuidar áreas esenciales como la limpieza de la ciudad.

Asimismo, indicó que el aguinaldo podría ser entregado entre el 17 y 18 de diciembre, contemplando un pago equivalente a 51 días de salario para cada trabajador sindicalizado. Finalmente, reiteró que ya se ha dialogado con los empleados para que administren de manera responsable este ingreso adicional, destacando la importancia de prever gastos y compromisos económicos propios de la temporada.