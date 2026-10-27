Jesús Rolando Rodríguez toma protesta como nuevo director de FIME en Monclova

Jesús Rolando Rodríguez Silva tomó protesta formalmente como nuevo director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en un acto protocolario encabezado por las autoridades de la máxima casa de estudios.

La ceremonia contó con la presencia del rector de la UAdeC, Jesús Octavio Pimentel Martínez, y del coordinador de la Unidad Norte, Isidro Tadeo Vargas Pérez, así como de directores de escuelas y coordinadores de diversas áreas universitarias.

Durante su mensaje, Pimentel Martínez hizo un llamado a la unidad de la comunidad universitaria al señalar que han concluido los procesos electorales en las distintas facultades. Asimismo, se comprometió a trabajar de manera conjunta y coordinada con los nuevos directivos institucionales.

Por su parte, el director entrante, Jesús Rolando Rodríguez Silva, manifestó su disposición para realizar las gestiones e impulsos necesarios que garanticen el desarrollo y avance de la FIME en Monclova.