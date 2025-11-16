Carlos Villarreal anuncia complejo deportivo en honor a Joakim Soria

El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció la creación de un nuevo complejo deportivo en honor al beisbolista monclovense Joakim Soria, proyecto para el que se estima una inversión de 70 a 80 millones de pesos y cuya planeación formal iniciará en 2027.

Villarreal explicó que el objetivo es rehabilitar y modernizar por completo un parque infantil, un espacio simbólico para la ciudad, así como analizar la posibilidad de integrar el área deportiva de la Secundaria Número 1, que incluye un campo de fútbol. Para ello, será necesaria la autorización de directivos, padres de familia y autoridades educativas.

"Queremos juntar todo ese gran espacio para convertirlo en un complejo deportivo que incluya pista de atletismo, cancha de fútbol, área de esparcimiento y el espacio destinado al béisbol", detalló el alcalde.

El proyecto contempla habilitar la pista deportiva, renovar el campo de béisbol y modernizar el área de fútbol, con la visión de que el sitio funcione tanto para la comunidad general como para estudiantes.

La inversión dependerá directamente de las autorizaciones del sector educativo, pues una parte del proyecto considera precisamente los terrenos donde Joakim Soria estudió y jugó durante su infancia.

En caso de que no se autorice incorporar el espacio de la secundaria, el Gobierno Municipal procederá de cualquier manera a una rehabilitación integral del parque infantil en 2027, manteniendo el homenaje a la máxima figura beisbolista de Monclova y una de las grandes representaciones de México en las Grandes Ligas.

El alcalde destacó que ha mantenido comunicación constante con Soria, quien continúa desarrollando proyectos personales, pero visita Monclova con frecuencia. "Cada que viene lo recibimos; recordamos su niñez y los momentos que marcaron su formación. El béisbol nos permitió crear grandes amistades", señaló Villarreal.

Finalmente, adelantó que en enero se presentará una agenda amplia de temas deportivos, incluyendo el avance para la creación de un fideicomiso a través del patronato 'Todos por Monclova', con el fin de fortalecer el desarrollo de infraestructura para atletas locales.