Más de 870 estudiantes reciben Beca Benito Juárez en CBTIS 36

Más de 870 estudiantes del CBTIS 36 recibieron este martes su tarjeta de la Beca para el Bienestar Benito Juárez, durante una jornada realizada al interior del plantel, dirigida exclusivamente a alumnos que cursan el primer semestre, informó el director de la institución, Jonathan Flores Orta.

El directivo detalló que la entrega se llevó a cabo de manera directa para beneficiar a un total de 877 estudiantes, quienes a partir de ahora podrán cobrar el apoyo económico federal de 1,900 pesos bimestrales. La actividad concentró a más de mil 500 asistentes entre alumnos y padres de familia.

Flores Orta explicó que, aunque el CBTIS 36 no fue designado como sede principal para este trámite, se obtuvo la autorización para que la logística se realizara en las propias instalaciones del plantel, con el objetivo de brindar mayor comodidad y evitar traslados innecesarios a los estudiantes y sus tutores.

Indicó que los alumnos de tercero y quinto semestre ya contaban previamente con su medio de cobro, por lo que la jornada estuvo enfocada únicamente en jóvenes de nuevo ingreso. Asimismo, señaló que la fecha de la actividad se definió una vez concluidas las evaluaciones, a fin de no interferir con las actividades académicas.

La entrega fue coordinada de manera conjunta con los Servidores de la Nación, quienes estuvieron a cargo del proceso de distribución de las tarjetas a los beneficiarios.