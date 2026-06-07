Jorge Carlos Mata advierte sobre incertidumbre del T-MEC en Monclova

La incertidumbre generada por las negociaciones del T-MEC mantiene en alerta a las empresas de la región, donde los niveles de producción continúan limitados ante el riesgo de mayores aranceles y el encarecimiento del acero.

El representante de la CTM Monclova, Jorge Carlos Mata, reconoció que existe preocupación entre el sector empresarial debido a que las negociaciones aún no aterrizan en temas fundamentales como los impuestos a la exportación y las condiciones laborales que buscan imponer organizaciones sindicales estadounidenses.

Indicó que sindicatos de Estados Unidos han planteado incrementar obligaciones laborales y elevar salarios en México a niveles similares a los del vecino país, situación que podría complicar el avance de las negociaciones.

El dirigente de la CTM advirtió que la falta de certeza sobre los costos de exportación ya representa un riesgo para industrias como la automotriz, principalmente ante la posibilidad de que continúen o incluso aumenten los aranceles del 50 % al acero.

A esto se le suma el problema de abastecimiento nacional, al asegurar que en México solo existen tres empresas productoras de acero capaces de surtir a la industria, lo que podría derivar en desabasto o incrementos aún mayores en los costos.

Aunque descartó despidos inmediatos, Carlos Mata reconoció que el riesgo permanece latente si no se logra una negociación favorable para México y continúan las presiones económicas internacionales. "No impacta de forma inmediata, pero sí se tendrían que buscar alternativas para que no se afecten las fuentes de empleo".

Indicó que actualmente las plantas mantienen operaciones en niveles estables, aunque lejos de un crecimiento sostenido, ya que algunos pedidos extraordinarios no representan una recuperación permanente para la industria.

El representante sindical insistió en que el Gobierno Federal debe asumir una postura más firme en las negociaciones del T-MEC para proteger la inversión y el empleo nacional.

Finalmente, consideró que los próximos meses podrían ser complicados para el sector industrial mientras no exista una definición clara sobre el futuro del tratado comercial y las reglas para la exportación hacia Estados Unidos.