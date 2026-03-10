Recorte de personal en Quality Tube Monclova afecta solo a administrativos

El representante de la CTM Monclova, negó que la empresa Quality Tube contemple migrar su producción de la región Centro, al contrario se busca atraer parte de la producción que se realiza en Nuevo León a la planta en Monclova.

Jorge Carlos Mata López, reconoció que la empresa pasa por un momento complicado ante la disminución de ventas, lo que ha llevado al ajuste en su plantilla de personal, sin embargo esto aplica únicamente a personal de confianza.

Señaló que en las últimas semanas se ha aplicado un recorte de personal administrativo, sin que se afecte al personal sindicalizado.

Informó que desde finales del 2025 se estableció un acuerdo con la empresa para mantener las fuentes de trabajo, el cual se ha mantenido hasta el momento, en donde se han hecho los ajustes necesarios, y en caso de ser necesario se reubican a los trabajadores en otras áreas de la empresa.

"Logramos que la empresa, cuando cierra una línea de producción, en lugar de despedir a los trabajadores, hiciera un ajuste en categorías y posiciones, lo que permitió recontratar a algunas personas bajo otro esquema de trabajo, y que estén listos ante un eventual repunte de producción".

Actualmente la empresa mantiene alrededor de 180 trabajadores sindicalizados, los cuales continúan laborando en la planta a pesar de la disminución en los niveles de producción y continúan recibiendo sus prestaciones.

Mata López descartó que la empresa contemple un reajuste de personal a corto plazo o el cambio de ubicación, en donde dijo que siguen buscando que se incrementen los contratos en la planta local.

Adelantó que en los próximos días se buscará establecer un diálogo con el corporativo en Monterrey, para plantear que parte de la producción de tubos y perfiles que se fabrica en Nuevo León pueda trasladarse a Monclova.

En cuanto al resto de las empresas señaló que se mantienen "planas", sin variaciones de consideración, en donde si bien no se han tenido contrataciones, tampoco han registrado despidos de trabajadores y esperan que tras la revisión del T-MEC, la situación al interior de las empresas mejore.