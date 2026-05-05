Jorge Escobedo pide libertad para su hijo tras incidente en centro de rehabilitación

Monclova, Coah.– "Solo quiero que lo dejen en libertad", expresó Jorge Escobedo, padre de un joven que permanece detenido tras el incidente ocurrido en un centro de rehabilitación, donde además se reportó la muerte de un interno.

El hombre aseguró que su hijo fue ingresado al anexo como parte de un intento por ayudarlo a superar una severa adicción, situación que incluso lo llevó a vivir en la calle antes de ser internado.

Para su estancia, explicó, realizaba un pago de mil pesos semanales, además de llevarle alimentos y productos básicos. Sin embargo, señaló que durante el proceso no tenía permitido verlo.

"En el proceso marca que son hasta los 45 días cuando uno puede pasar a verlos... antes no. Yo nada más le llevaba cosas, pero no lo podía ver", relató.

Tras los hechos registrados en el lugar —que actualmente son investigados por autoridades—, el joven fue trasladado al Ministerio Público, donde permanece en calidad de detenido. Fue hasta ese momento que el padre pudo verlo nuevamente.

"Está muy dañado emocionalmente... él me dijo: ´Papá, por eso yo no quería estar ahí'", señaló.

Sobre la muerte de otro interno al interior del centro, el padre indicó que su hijo le dio una versión distinta a la que ha trascendido. "Él me dijo que el señor había sufrido un infarto... pero yo ya no sé", comentó.

Ante esta situación, Jorge Escobedo solicitó a las autoridades que su hijo sea liberado, argumentando que se encuentra en tratamiento por su adicción y que, ante el cierre o intervención del anexo, buscará otras alternativas para su recuperación.

"Él tiene que seguir con su tratamiento... yo voy a buscar otra opción o resguardarlo para que esté bien", afirmó.

El padre también relató que su hijo perdió contacto con su familia debido a su problema de consumo, y que recientemente se encontraba en situación de calle en la colonia Pradera, hasta que decidió internarlo para intentar ayudarlo.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado la situación jurídica de los internos detenidos tras el incidente, ni han aclarado las circunstancias exactas de la muerte registrada en el lugar.

El caso ha encendido nuevamente las alertas sobre las condiciones en algunos centros de rehabilitación, donde familiares denuncian restricciones estrictas, falta de comunicación y posibles irregularidades en el manejo de los internos.