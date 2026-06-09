Canacintra Monclova alerta sobre montadeudas y fraude telefónico

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Monclova lanzó una alerta a la población ante la nueva modalidad de fraude telefónico conocida como "montadeudas", mediante la cual delincuentes exigen el pago de supuestos créditos inexistentes y recurren a amenazas para presionar a sus víctimas.

El presidente de Canacintra Monclova, Jorge Mtanous Falco, informó que en los últimos días varios socios del organismo han reportado llamadas, mensajes de texto y WhatsApp en las que presuntos cobradores reclaman adeudos que nunca fueron contratados por los afectados.

Explicó que los delincuentes elaboran expedientes falsos para aparentar la existencia de préstamos otorgados por supuestas financieras, con el fin de intimidar a las personas y obligarlas a realizar pagos indebidos.

Mtanous Falco indicó que este esquema ya se ha detectado en otras ciudades del país y advirtió que, además de las amenazas telefónicas, los responsables llegan incluso a presentarse en los domicilios particulares o negocios para intentar cobrar los supuestos adeudos.

Ante esta situación, Canacintra solicitó apoyo a la Agencia de Investigación Criminal de la región Centro para orientar a los empresarios sobre cómo actuar en caso de ser víctimas de este tipo de extorsiones.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse alerta a estas llamadas y no proporcionar información personal ni realizar depósitos sin verificar la autenticidad de los supuestos adeudos, además de acudir de inmediato ante las autoridades para presentar las denuncias correspondientes.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento de casos en los que se hayan realizado pagos a los extorsionadores, pero reconoció que la agresividad con la que operan estos grupos representa un riesgo para quienes desconocen el modus operandi.