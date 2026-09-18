Seis postores confirmados para subasta de AHMSA en Monclova

La confirmación de seis posibles postores mantiene la expectativa de la iniciativa privada sobre la subasta de Altos Hornos de México, aunque todavía debe realizarse el depósito de garantía para confirmar quiénes participarán.

Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra Monclova, señaló que el sector empresarial confía en que los interesados cumplan con este requisito y que el proceso avance conforme a lo previsto. "Esperemos que de aquí al lunes ya se cuente con esos depósitos y que realmente se lleve a cabo", expresó.

Mtanous Falco señaló que, de acuerdo con la información que ha trascendido dentro de este proceso, son seis empresas interesadas y posiblemente dos o tres lleguen hasta el final del procedimiento.

La existencia de seis postores calificados fue confirmada dentro del proceso judicial para la venta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), cuya subasta está programada para el 25 de septiembre. El presidente de Canacintra reconoció que todavía existe incertidumbre dentro del sector empresarial, pero se tiene la confianza de que el proceso avance y se abra la oportunidad de recuperación de la empresa.

"Tenemos confianza y queremos creer que las cosas se van a llevar a cabo por el bien de los trabajadores, de toda la gente que está pendiente de liquidar, de pagar".

La entrega de la garantía de seriedad es un requisito para confirmar la participación de los postores, por lo que la existencia de seis interesados no significa que todos presentarán una oferta en la subasta.