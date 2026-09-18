Accidente en Barroterán: camioneta impacta contra semoviente

MINAS DE BARROTERÁN, Coah.- Una camioneta quedó completamente destrozada tras impactarse contra un semoviente sobre la carretera estatal número 22, en el tramo Sauz-Barroterán, donde se reportó un percance vial al Mando Coordinado de Seguridad Pública.

El accidente fue reportado a las autoridades, que acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y verificar las condiciones de la unidad involucrada.

En el sitio fue localizada una Suzuki XL7 Booster Green, que presentó daños considerables luego del impacto contra el animal, el cual terminó a un costado de la carretera.

El conductor fue identificado como Raúl Maltos Murillo, de 36 años, quien señaló que se dirigía a su hogar después de haber salido de Monclova, Coahuila.

De acuerdo con su relato, mientras circulaba por este tramo carretero sobrevino el accidente, luego de que la unidad se impactara contra el semoviente.

El percance generó la movilización del Mando Coordinado de Seguridad Pública, cuyos elementos tomaron conocimiento del hecho registrado en la carretera estatal número 22.