Fernando Torres Flores, estudiante, necesita ayuda tras accidente en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La comunidad de la Escuela Normal Experimental "Profr. José Federico Borjón de los Santos" solicitó el apoyo de la ciudadanía para Fernando Torres Flores, quien sufrió un accidente automovilístico y se encuentra delicado de salud.

De acuerdo con la información difundida por la institución educativa, el percance ocurrió este pasado miércoles 17 de septiembre, mientras los familiares enfrentan gastos derivados de la situación.

¿Qué ocurrió con Fernando Torres Flores?

Al respecto, el director de la institución, profesor Virgilio Nieto López, dijo que seguirán apoyando al joven, quien cursa la carrera académica de Licenciado en Educación Primaria.

La comunidad normalista hizo un llamado a la solidaridad para respaldar a Fernando y a su familia durante este momento, mediante aportaciones económicas que permitan ayudar con los gastos que se han generado.

La institución informó que las personas interesadas en contribuir pueden realizar sus aportaciones a nombre de Gabriela Torres Flores, a través de una cuenta de BBVA.

¿Cómo se puede ayudar a Fernando Torres Flores?

Asimismo, la Escuela Normal Experimental pidió a la ciudadanía compartir la publicación para que la solicitud de apoyo llegue a un mayor número de personas y se pueda fortalecer la ayuda para el joven.

"Cualquier aportación, por pequeña que sea, suma", señala el mensaje difundido por la comunidad normalista, que expresó su respaldo a Fernando y deseó su pronta recuperación.