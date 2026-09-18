Diputado Sergio Velázquez busca mejorar áreas verdes en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- El diputado local Sergio Zenón Velázquez Vázquez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Coahuila, con el objetivo de garantizar que las áreas verdes cedidas por los fraccionadores a los municipios sean espacios funcionales y destinados a la convivencia. La propuesta plantea modificar el artículo 176 de dicha legislación.

El legislador explicó que, actualmente, cuando se genera una nueva colonia, existe la obligación de destinar un espacio para área verde; sin embargo, planteó que no sea suficiente con que el terreno aparezca únicamente en los planos, sino que sea efectivamente cedido al ayuntamiento y cuente con una escritura que acredite la propiedad municipal.

La propuesta de reforma busca asegurar que las áreas verdes sean espacios de convivencia y recreación.

Como segundo punto, propuso que estos espacios no permanezcan como terrenos baldíos, sino que cuenten realmente con vegetación, árboles, aceras y elementos para el esparcimiento al aire libre.

Señaló que deben convertirse en lugares de convivencia donde las familias puedan acudir y disfrutar de espacios públicos funcionales y, por lo tanto, recreativos. El tercer planteamiento contempla que las áreas verdes sean accesibles para todas las personas, mediante infraestructura como rampas de acceso que permitan su utilización por personas con discapacidad y adultos mayores.

Sergio Velázquez destaca la importancia de que las áreas verdes sean accesibles para todos los ciudadanos.

La iniciativa también considera criterios de accesibilidad universal para otros grupos con movilidad reducida. Velázquez Vázquez señaló que en distintas zonas de Coahuila existen superficies que fueron cedidas pero permanecen sin utilizarse como áreas verdes, debido a que no se concreta su incorporación efectiva al patrimonio municipal o no reciben el acondicionamiento necesario.

Por ello, consideró necesario establecer mecanismos que permitan que estos terrenos cumplan con el propósito para el que fueron destinados desde su origen.

La iniciativa también busca evitar que las áreas verdes sean vendidas o desvirtuadas en su uso.

Respecto a los casos en que algunas áreas verdes han desaparecido o incluso han sido vendidas, el diputado sostuvo que no deben cambiar de destino, al señalar que los fraccionadores están obligados a entregarlas al ayuntamiento y que estos espacios deben conservar su finalidad como áreas de convivencia, recreación y beneficio comunitario.

Dicha iniciativa fue presentada para su análisis dentro del Congreso de Coahuila, esperando se apruebe y se otorgue al pueblo lo que le hace bien.