Jorge Mtanous afirma que la IA no reemplazará a trabajadores en Monclova

La Inteligencia Artificial no sustituirá de manera generalizada a los trabajadores de las empresas de la región Centro, aunque sí podrá reducir personal en algunos procesos, así lo indicó el presidente de Canacintra en Monclova.

Luego de estudios recientes que se han realizado a nivel nacional en el que señalan que la Inteligencia Artificial desplazará la mano de obra en el futuro, Jorge Mtanous Falco, consideró que la IA debe entenderse como una herramienta para facilitar las actividades laborales, no como un mecanismo para reemplazar a los trabajadores.

"Hay que entender la IA, es algo que viene a facilitarnos lo que hacemos, pero no a reemplazar".

Reconoció que en la región Centro ya existen empresas que utilizan robótica y sistemas de automatización, principalmente en el sector automotriz y en compañías que cuentan con procesos automatizados.

Algunos socios de Canacintra utilizan máquinas de soldadura con robots, sin embargo los equipos continúan siendo operados y supervisados por trabajadores.

Ante la posibilidad que estas tecnologías desplacen empleos, el presidente de Canacintra sostuvo que es difícil que los trabajadores sean sustituidos completamente, debido a que alguien tiene que operar y controlar los equipos.

Reconoció que la automatización puede reducir personal en determinados procesos, pero descartó que esto ocurra de manera total en las actividades productivas que actualmente se desarrollan en la Región Centro.

"Sí, puede reducirse en algunos procesos, pero no en los que nosotros manejamos aquí en la región".

Mtanous agregó que todavía falta tiempo para que la Inteligencia Artificial genere un impacto amplio en la sustitución de mano de obra en la región Centro y se debe aprender a trabajar con las nuevas herramientas.