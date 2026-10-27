Monclova lanza Programa Alimentario de Huevo y Leche: apoyo a familias

Con un alcance proyectado para beneficiar a alrededor de 40 mil familias en el municipio y a más de 512 mil en todo el estado, las autoridades estatales y municipales dieron el banderazo de inicio al Programa Alimentario de Huevo y Leche en Monclova.

El evento estuvo presidido por Jorge Alberto Piñones, coordinador general de Mejora Coahuila, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado; y Esra Cavazos, coordinadora regional de Mejora Coahuila, acompañados por la ciudadana Juana María Guajardo Cantú, quien acudió en representación de las familias beneficiarias.

Durante su intervención, Jorge Alberto Piñones transmitió el mensaje del Ejecutivo estatal y destacó que el propósito central de esta estrategia social es aligerar el gasto familiar y contribuir a la nutrición de miles de hogares en todas las regiones de Coahuila.

"Sabemos que sacar adelante una familia requiere esfuerzo todos los días, por eso este programa tiene un propósito muy concreto: contribuir a la alimentación de miles de hogares. Desde Mejora Coahuila seguiremos sumando esfuerzos con los municipios, porque los mejores resultados se dan cuando trabajamos unidos y mantenemos el contacto directo con nuestra gente", manifestó Piñones.

El funcionario estatal reconoció la disposición y el trabajo en equipo del alcalde Carlos Villarreal Pérez para articular las acciones municipales con las estatales, así como el desempeño de la estructura de coordinadores que hacen posible la distribución del apoyo insumo por insumo.

Por su parte, la beneficiaria Juana María Guajardo Cantú expresó el agradecimiento a nombre de la comunidad monclovense, destacando que la entrega continua de productos básicos como huevo y leche representa un alivio directo a la economía popular.