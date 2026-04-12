Jorge Rivera Campos inicia nueva etapa académica con beca del 100%

Durante 18 años, la vida de Jorge Rivera Campos estuvo marcada por una lucha constante contra las adicciones.

Hoy, su historia da un giro que inspira: recibió una beca universitaria del 100 por ciento para estudiar la carrera de Derecho, con el firme propósito de salir adelante y convertirse en ejemplo para otros.

Su camino no ha sido fácil. Tras tocar fondo, encontró una oportunidad en el Centro de Fe Esperanza y Amor, donde no solo inició su proceso de recuperación, sino que también retomó sus estudios hasta concluir la preparatoria.

Este esfuerzo fue reconocido al convertirse en el primer egresado del centro en alcanzar este logro, lo que le valió un reconocimiento público y el acceso a una beca que le permitirá continuar su formación profesional.

"Todo se puede en esta vida cuando eres guiado por Dios", es el mensaje que hoy Jorge comparte, convencido de que su historia puede motivar a quienes atraviesan por situaciones similares.

La ceremonia estuvo rodeada de emoción, con la presencia de familiares, amigos y del pastor Valentín Bustos, quien ha acompañado de cerca su proceso.

También asistieron autoridades educativas que destacaron la importancia de generar oportunidades para quienes buscan reconstruir su vida. El pastor señaló que este logro es resultado de un acompañamiento integral, donde no solo se trabaja en la rehabilitación, sino también en el desarrollo personal y académico.

Subrayó que la colaboración con instituciones como CEUC permite abrir puertas que antes parecían inalcanzables. Hoy, Jorge no solo inicia una nueva etapa académica, sino también una vida distinta, dejando atrás el pasado y demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de volver a empezar.