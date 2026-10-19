UPN realiza jornada cívica por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) llevó a cabo una jornada cívica y de concientización por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en un evento que contó con la presencia de autoridades municipales y la conformación de un moño humano entre la comunidad estudiantil para promover el cuidado de la salud.

Cristina Rodríguez y Rodríguez, directora del plantel, destacó que la institución busca reforzar la vinculación de sus 331 alumnos con el municipio y la comunidad. Explicó que la oferta educativa incluye la licenciatura en Psicología Educativa y maestrías en Educación Básica y Educación Superior, destacando que 95 alumnos se encuentran realizando sus prácticas profesionales y servicio social en planteles, el DIF y el CAIF.

A la par de las actividades de salud, la directiva informó que estudiantes de la UPN trabajan en la elaboración de un mural de 15 metros de longitud alusivo al Día de Muertos, el cual formará parte de una iniciativa nacional donde participan todas las sedes del país para integrar una obra monumental.

Rodríguez y Rodríguez detalló que diez alumnos pintan la obra que estará concluida para su inauguración simultánea el 29 de octubre. Asimismo, adelantó que la universidad realizará un concurso interno con 10 altares de muertos, además de colaborar el próximo 23 de octubre con la instalación de una ofrenda en el Mirador de la colonia San Francisco a petición del gobierno municipal, promoviendo la identidad y las tradiciones culturales.