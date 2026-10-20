FECANACO: Empresas en riesgo de suspensión de facturas por uso de factureras

Empresas que recurren a compañías factureras están en riesgo de frenar sus operaciones y quedarse sin posibilidad de emitir comprobantes fiscales, ante las medidas implementadas por las autoridades para detectar irregularidades tributarias.

Lo anterior lo mencionó el presidente de la FECANACO, Óscar Mario Medina Martínez, quien advirtió que los negocios pueden resultar afectados si el Servicio de Administración Tributaria suspende el timbrado de facturas, incluso si son clientes de esas compañías y no participaron directamente en las irregularidades.

La advertencia ocurre luego de que se diera a conocer la suspensión de cinco empresas y que otras dos estuvieran bajo revisión por su presunta relación con esquemas de facturación irregular.

De acuerdo con la información referida, estas compañías manejan entre 18 y 20 % de la facturación nacional.

Medina Martínez consideró lamentable la situación y señaló que las autoridades tributarias están intensificando las revisiones para detectar operaciones irregulares, por lo que llamó a las empresas a extremar precauciones.

Mencionó que la suspensión del timbrado impide emitir comprobantes fiscales y que puede complicar la actividad comercial de los negocios involucrados.

Por ello, recomendó acudir a despachos contables y abogados fiscalistas con experiencia en procedimientos tributarios para conocer las alternativas de defensa disponibles y actuar oportunamente.

El presidente de la FECANACO afirmó que los comercios afiliados a la organización en la región Centro suelen ser cuidadosos con sus proveedores y clientes; sin embargo, advirtió que algunas empresas grandes recurren a factureras para realizar ajustes en sus números y finanzas al cierre del año.

"Al final del año tienen que hacer ajustes en cuanto a sus números, sus finanzas, pues a veces hacen uso de este tipo de factureras y las consecuencias son graves", señaló.