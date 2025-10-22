Grupo Fox ofertará 200 vacantes en jornada de empleo

Ante el aumento en sus niveles de producción, Grupo Fox, empresa dedicada a la fabricación metalmecánica y componentes para ferrocarriles, ofertará alrededor de 200 vacantes durante la jornada de empleo que se realizará el próximo martes 28 de octubre, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo.

El evento se llevará a cabo en las oficinas de la dependencia a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12:30 de la tarde, la cual forma parte de las acciones de vinculación laboral que buscan fortalecer el empleo en el sector industrial de la región.

Entre las plazas disponibles se encuentran soldador con 110 vacantes, ayudante general 20 vacantes, pintor (28 vacantes), además pailero, operador de máquina de blasteo, sopletero, blasteador, siliconero, calquero y supervisor de pintura.

En total son 192 vacantes las que se ofertarán y que se suman a las cerca de 40 vacantes que se contrataron a inicios del mes de octubre, todo esto ante el aumento de los pedidos que ha tenido la empresa, la cual muestra una recuperación, luego de las dificultades que enfrentaron hace algunos meses.

La empresa invitó a todos los trabajadores con experiencia en estas áreas, así como a quienes buscan integrarse al sector industrial, para que aprovechan esta oportunidad de colocarse en una de las plazas ofertadas.

Los interesados pueden acudir el próximo martes a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo, en donde acudirá personal de recursos humanos para entrevistar directamente a los prospectos.