Monclova: Profesionales de la salud realizan jornada de apoyo social

Un grupo de profesionales de la salud, integrado por enfermeras y médicos de Monclova, llevó a cabo una jornada de asistencia social en el sector conocido como "Las Moritas". La iniciativa surgió de manera independiente, sin pertenecer a una fundación formal, con el objetivo de brindar apoyo a las personas que presentan mayores carencias en dicha zona. Durante la actividad, se enfocaron en la donación de artículos de primera necesidad como ropa y juguetes para los habitantes que más lo requieren.

La brigada asistencial fue encabezada por Beatriz de la Cruz Facundo, quien explicó que decidieron intervenir en este sector debido a que la comunidad realmente amerita y requiere de este tipo de apoyos externos. Esta es la primera ocasión en la que este colectivo de salud organiza un evento de tal magnitud en la zona, motivados por la intención de canalizar recursos y atención profesional hacia los grupos vulnerables del municipio.

Como un valor agregado a la entrega de suministros, el equipo ofreció servicios de salud especializados de manera gratuita. La atención médica estuvo a cargo del Dr. Eloy Cabrera, médico geriatra, quien realizó consultas dirigidas principalmente a adultos mayores y niños. Según detalló Oyuki Jiménez, otra de las organizadoras, el objetivo fue cubrir las necesidades de salud básicas de la población que asistió al lugar.

Finalmente, la jornada incluyó la entrega de medicamentos sin costo para los pacientes que fueron consultados por el especialista. Con esta acción, el personal médico busca no solo mitigar la falta de recursos materiales, sino también asegurar que los sectores desatendidos tengan acceso a un diagnóstico profesional y al tratamiento necesario para sus padecimientos.