José Arturo Domínguez ofrece 1,400 millones por AHMSA en subasta

El empresario José Arturo Domínguez Arteaga ya había buscado adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) antes de presentar una oferta de mil 400 millones de dólares durante la subasta de la empresa y Minera del Norte (MINOSA), aseguró Julián Torres Ávalos, representante del Grupo de Defensa Laboral de trabajadores de AHMSA.

De acuerdo con Torres Ávalos, Domínguez acudió personalmente con Alonso Ancira cuando la acerera comenzó a enfrentar problemas financieros y le planteó una oferta cercana a 2 mil millones de dólares para comprarla.

Sin embargo, señaló que Ancira no aceptó la propuesta y, según relató, mantuvo al empresario interesado a la espera sin concretar la operación.

Posteriormente, cuando AHMSA ingresó al proceso de concurso mercantil, Domínguez habría vuelto a manifestar su intención de adquirirla, esta vez ante el síndico.

Torres Ávalos explicó que en esa etapa se le informó que la empresa no podía venderse directamente y que la adquisición tendría que sujetarse al procedimiento establecido por la ley, mediante una convocatoria y una subasta en la que pudieran participar otros interesados.

Aunque los trabajadores no esperaban su presencia durante la audiencia del viernes, Domínguez finalmente acudió y presentó una postura de mil 400 millones de dólares por AHMSA y MINOSA. El representante laboral explicó que el empresario había informado al síndico un día antes de la subasta que pretendía participar.

Ahora, el siguiente paso será que Domínguez cumpla con el depósito de la garantía de seriedad establecida por el juzgado. Torres Ávalos señaló que inicialmente el empresario solicitó seis días para realizarlo, pero la jueza determinó otorgarle un plazo de 10 días hábiles.

El representante de los trabajadores dijo que existe confianza en que Domínguez cumpla con este requisito, considerado fundamental para avanzar en el proceso.

Ahora, el siguiente paso será que Domínguez cumpla con el depósito de la garantía de seriedad por 56.368 millones de dólares, establecida por el juzgado. Torres Ávalos señaló que inicialmente el empresario solicitó seis días para realizarlo, pero la jueza determinó otorgarle un plazo de 10 días hábiles.

No obstante, la oferta de Domínguez podría no ser la única. Torres Ávalos explicó que los acreedores garantizados, que anteriormente habían manifestado que no pretendían adquirir AHMSA, ahora solicitaron ante la jueza un plazo de hasta 90 días para conformar un consorcio y presentar una propuesta.

"Si alguien la quiere comprar, pues tiene que superar la oferta del ingeniero", explicó.

Torres Ávalos consideró que esta posibilidad representa una expectativa para los trabajadores, aunque aclaró que todavía no está definido si la jueza concederá los 90 días solicitados o establecerá un plazo menor.

Ante esta situación, el representante laboral adelantó que solicitarán por escrito a la jueza que el proceso no se prolongue durante tres meses y que se establezca un periodo más corto para definir si los acreedores presentarán una oferta.

"Como trabajadores le vamos a pedir a la juez por escrito que no se vaya a los tres meses, que se vaya a tres semanas, un mes, pero ya no queremos que se alargue tanto", señaló.

Torres Ávalos sostuvo que, para los trabajadores, lo fundamental es que AHMSA sea vendida y pueda avanzar el proceso de pago de los adeudos laborales.

"Lo importante es que se venda la empresa, porque mientras no se venda la empresa no tenemos ninguna garantía de pago", afirmó.