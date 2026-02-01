Mujer sufre agresión: buscan a su expareja en Monclova

Buscan a hombre por el delito de intento de feminicidio, luego de que presuntamente violara una orden de restricción e ingresara al domicilio de su expareja con la intención de quitarle la vida, en hechos ocurridos la noche del sábado en Monclova.

La víctima, Gloria Guadalupe, se encuentra resguardada en la vivienda de su hija; sin embargo, el agresor habría estado merodeando el domicilio y, al percatarse de que la mujer se encontraba sola, se acercó para atacarla violentamente.

El presunto responsable fue identificado como José Cruz Orozco Aguayo, de 47 años de edad, quien fue denunciado públicamente por su propia hija, Kory, quien difundió fotografías del sujeto y pidió apoyo para dar con su paradero.

De acuerdo con su testimonio, sus padres llevan tres años separados debido a las conductas agresivas del hombre, situación que no ha impedido que su madre continúe siendo víctima de violencia.

La joven relató a Periódico La Voz Monclova que este no es el primer ataque, ya que a principios de enero el hombre también intentó asesinar a su madre, pero fue dejado en libertad bajo fianza, tras lo cual continuó acosándola mediante llamadas telefónicas.

"Anoche (sábado) intentó matar a mi mamá. Primero le aventó una botella de vidrio y se la quebró. Mi mamá intentó correr, pero la alcanzó y comenzó a golpearla; la quería matar. Un vecino intervino y logró quitárselo de encima. Al ver eso, él huyó hacia el monte, pero minutos después marcó para decir que iba a matar a mi mamá como fuera y también a mi hermano menor de 16 años", narró la joven.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada a un hospital, donde posteriormente fue dada de alta; sin embargo, presenta fractura de tórax, esguince en el cuello, heridas cortantes en el rostro que requirieron sutura y desviación del tabique nasal.

Kory expresó su temor de que el agresor esté siendo ocultado por familiares en un rancho ubicado en el ejido Estanque de Norias, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para lograr su detención, señalando que temen por la vida de su madre y de su hermano menor.

Finalmente, informó que acudirán ante la Fiscalía del Estado y al Centro de Empoderamiento de la Mujer para dar seguimiento al proceso legal y reforzar las medidas de protección, ante el riesgo latente que representa el agresor.