Claudia Sheinbaum firma muñeca a niño en Monclova

El pequeño José Miguel, de apenas 8 años de edad, se fue a casa con un recuerdo que difícilmente olvidará: la firma de la presidenta Claudia Sheinbaum en el juguete que este día se convirtió en su favorito, la muñeca "Claudita", misma que abrazó con emoción tras lograr que la mandataria estampara su autógrafo durante su visita a Monclova.

La mandataria federal Claudia Sheinbaum visitó Monclova para encabezar la entrega de las Viviendas del Bienestar en el sector Colinas de Santiago, donde también se instalaron puntos de venta de artículos alusivos al Gobierno de México.

Fue ahí donde José Miguel vio por primera vez la muñeca inspirada en la presidenta y no dudó en pedirle a su papá que se la comprara. Al ser interrogado sobre por qué quería precisamente esa muñeca, el menor respondió con una inocencia que conmovió a quienes lo escuchaban: "Quiero que sea mi mamá".

Desde las 9:00 de la mañana, José Miguel y su padre se encontraban en el evento, ubicados en la parte frontal donde se desarrolló la ceremonia oficial. Sin embargo, al notar que el acto estaba por concluir, decidieron desplazarse hacia la parte trasera del presídium, con la esperanza de acercarse a la presidenta. La espera rindió frutos. Cuando la mandataria salió del lugar, el pequeño aprovechó el momento para mostrarle su muñeca y pedirle que se la firmara. La escena fue breve, pero suficiente para dibujarle una felicidad enorme. "Estábamos allá enfrente donde fue el evento, y ahorita nos vinimos por acá cuando terminó el evento, nos vamos contentos", comentó el señor Miguel, padre del menor, quien señaló que viven en la colonia El Pueblo.

Con su muñeca firmada y lleno de emoción, José Miguel se fue contento, guardando en ese autógrafo algo más que tinta: un recuerdo que, para él, vale más que cualquier juguete.