Orden de prisión para padre e hijo por robo en vivienda

La juez de control ordenó el ingreso a prisión de José Mario N y su padre José Guadalupe N, luego de que fueran vinculados a proceso por el delito de robo en cuantía menor cometido en vivienda, en agravio de Sila N, madre y exesposa de los imputados. Esto como parte de la causa penal 897/2025.

La detención de ambos se realizó tras cumplimentarse una orden de aprehensión emitida el pasado 2 de septiembre, misma que fue calificada de legal en audiencia inicial. Posteriormente, el Ministerio Público formuló imputación por los hechos ocurridos la madrugada del 26 de julio.

Según la investigación, José Mario N ingresó aproximadamente a las 2:30 AM al domicilio de su madre, ubicado en la colonia Independencia Sur, de donde sustrajo diversos artículos, una laptop HP gris, celulares Motorola E7 Plus y Samsung Galaxy A54, bocinas y un juego de llaves de un vehículo Chevrolet Optra. Durante el robo, su padre José Guadalupe N lo esperaba afuera del domicilio y actuó como vigilante.

Testigos clave del caso, como Alexander, cuñado del imputado, y un vecino de la víctima, afirmaron haber visto a ambos durante el robo. Incluso, el vecino sostuvo una breve conversación con José Guadalupe, quien esperaba a su hijo con los objetos robados.

La carpeta de investigación también establece que algunos de los artículos sustraídos fueron localizados en una casa de empeño en Monclova, donde fueron identificados por una hermana de la víctima. José Guadalupe N fue quien los empeñó, dejando copia de su credencial de elector como parte del trámite, lo que fue confirmado por el gerente del establecimiento.

Además de estos hechos, la víctima había denunciado previamente a su hijo por diversas agresiones, incluyendo daños a su vehículo y amenazas. Señaló que José Mario N cambió su comportamiento desde que su padre regresó a Castaños desde León, Guanajuato.

El 18 de julio José Mario se subió al techo del domicilio de la víctima y empezó a brincar y a aventar piedras, una de estas al vehículo de su madre el cual quebró, en ese entonces cuando le pedían que se calmara, este les contestó: "Qué quieren me acaban de chin... la vida por su culpa ya no voy a ver a mi hijo, les voy a hacer la vida de cuadritos en esa casa de puras pu..". Además, se tiene el antecedente de que José Mario intentó robarse a su hijo, lo que movilizó a la corporación de Seguridad Pública, así como una denuncia ante el Centro de Justicia para la Mujer por violencia familiar contra su ex pareja y madre de su hijo.

Durante la audiencia, la agente del Ministerio Público, Brisa López, solicitó la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva para ambos imputados, argumentando que la víctima pertenece a un grupo vulnerable y que el domicilio en cuestión es su único patrimonio.

Aunque la defensa, a cargo de la licenciada Teresa Heredia, pidió que se consideraran medidas cautelares menos restrictivas, la jueza decidió que José Mario N fuera ingresado al penal de Saltillo, y José Guadalupe N al penal de Piedras Negras, ambos por motivos de seguridad.

El plazo de investigación complementaria fue fijado en dos meses, por lo que vencerá el próximo 3 de noviembre. Durante la audiencia, ambos imputados señalaron no tener recursos ni apoyo familiar para reparar el daño, que fue estimado en 12 mil pesos, sin embargo, la jueza determinó que la prisión era la única medida adecuada dadas las circunstancias del caso.