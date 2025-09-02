Subprocuradora informa sobre seguimiento a niño que escapó de la escuela

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia dará seguimiento al caso de Joshua, el niño de 7 años de edad, que escapó de la escuela el primer día de clases, el cual de acuerdo a la información cuenta con diagnóstico de hiperactividad, por lo que requiere un seguimiento adecuado.

La Subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera Ramírez, informó que se les notificó del caso luego de que se diera el incidente, de acuerdo al protocolo de atención y detección de riesgo escolar.

Tras la desaparición del menor fueron notificadas las autoridades y los padres, para iniciar el proceso de búsqueda, en el que el menor fue localizado, sin que existiera ningún riesgo para el menor.

Joshua fue canalizado a la procuraduría, quien de inmediato inició con el protocolo, a través del cual se detectaron algunas omisiones en el cuidado.

Así mismo se informó que el menor cuenta con diagnóstico de Hiperactividad, por lo que está siendo tratado, pero que lo llevan a realizar este tipo de acciones, al no ser la primera vez que sucede.

"Vamos a continuar con el seguimiento, en donde la madre nos traerá el diagnóstico para evaluar que se esté tratando al niño de manera adecuada, por nuestra parte se le realizará otra valoración, con apoyo del personal del Hospital General, para determinar si requiere ajustes o un nuevo tratamiento".

La Subprocuradora destacó la importancia de que los padres notifiquen a los directores y maestros sobre las condiciones médicas o psiquiátricas de los menores, para que se le dé una atención especial.

"Sabemos que el primer día de clases representa un cambio muy grande, sobre todo para quienes ingresan a primero de primaria o kínder, los maestros tienen grupos de hasta 40 alumnos y es fundamental que conozcan de antemano si alguno requiere atención especial", puntualizó.

La Subprocuradora aclaró que el plantel es seguro y que la fuga del menor no se debió a una falla en los protocolos internos, sino a la inquietud propia de la adaptación escolar.