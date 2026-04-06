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Coahuila

Capacitación laboral para jóvenes en rehabilitación en Monclova

Se proyecta incluir a mujeres en capacitación de enfermería y primeros auxilios.

Por Carolina Salomón - 06 abril, 2026 - 09:02 p.m.
Capacitación laboral para jóvenes en rehabilitación en Monclova
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      De la adicción a una nueva oportunidad de vida, diez jóvenes en proceso de rehabilitación se preparan en oficios como soldadura, electricidad y fabricación de muebles de acero inoxidable, como parte de una estrategia enfocada en su reintegración a la sociedad.

      El Gobierno Municipal en coordinación con el centro "Fe, Esperanza y Amor", encabezado por Valentín Bustos Cabrera, impulsa este esquema integral que combina atención a la salud, educación y capacitación laboral.

      Los participantes, con entre cuatro y cinco meses dentro del proceso, fueron seleccionados tras evaluaciones psicológicas y emocionales que avalan su estabilidad para integrarse a actividades productivas.

       

      La formación se realiza con el respaldo de autoridades municipales y empresarios de la región, quienes han aportado espacios y herramientas para el aprendizaje.

      Además, se proyecta integrar a un grupo de mujeres en capacitación de enfermería y primeros auxilios, con posibilidad de vinculación laboral en farmacias locales.

       

      El programa también incluye continuidad educativa en niveles básicos y medio superior, así como acceso a becas para estudios profesionales.

       

      Finalmente, se destacó que el objetivo es ampliar estas oportunidades a más jóvenes, mediante la colaboración con empresas e instituciones, promoviendo así una reinserción social efectiva.

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