Capacitación laboral para jóvenes en rehabilitación en Monclova

De la adicción a una nueva oportunidad de vida, diez jóvenes en proceso de rehabilitación se preparan en oficios como soldadura, electricidad y fabricación de muebles de acero inoxidable, como parte de una estrategia enfocada en su reintegración a la sociedad.

El Gobierno Municipal en coordinación con el centro "Fe, Esperanza y Amor", encabezado por Valentín Bustos Cabrera, impulsa este esquema integral que combina atención a la salud, educación y capacitación laboral.

Los participantes, con entre cuatro y cinco meses dentro del proceso, fueron seleccionados tras evaluaciones psicológicas y emocionales que avalan su estabilidad para integrarse a actividades productivas.

La formación se realiza con el respaldo de autoridades municipales y empresarios de la región, quienes han aportado espacios y herramientas para el aprendizaje.

Además, se proyecta integrar a un grupo de mujeres en capacitación de enfermería y primeros auxilios, con posibilidad de vinculación laboral en farmacias locales.

El programa también incluye continuidad educativa en niveles básicos y medio superior, así como acceso a becas para estudios profesionales.

Finalmente, se destacó que el objetivo es ampliar estas oportunidades a más jóvenes, mediante la colaboración con empresas e instituciones, promoviendo así una reinserción social efectiva.