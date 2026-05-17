Jóvenes ofrecen cortes gratuitos a adultos mayores en Monclova

Un grupo de jóvenes llevó a cabo una jornada de apoyo social al ofrecer cortes gratuitos a adultos mayores pensionados del IMSS y ex trabajadores de AHMSA en la plaza principal.

La actividad, realizada por única ocasión, inició a las 10 de la mañana y se extendió hasta las 2 de la tarde, tiempo durante el cual alrededor de decenas de personas fueron beneficiadas, en su mayoría de la tercera edad.

Miguel Ángel Martínez Guerrero, uno de los participantes, explicó que esta iniciativa estuvo dirigida especialmente a ex obreros de AHMSA como una forma de respaldo ante su situación. "La verdad que sí, a los ex trabajadores de AHMSA son a los que estamos apoyando", comentó.

Detalló que los jóvenes forman parte de una academia de corte de cabello cercana a la plaza principal, a unos cuantos locales del lugar donde se realizó la actividad, y que todos cuentan con su propio equipo de trabajo. Además, destacó que no se trata de principiantes, sino de alumnos avanzados que ya realizan cortes de manera profesional. "Cada muchacho tiene su herramienta, ya están trabajando solos, como se puede ver", señaló.

El costo regular de un corte de cabello ronda los 120 pesos, por lo que esta jornada representó un ahorro significativo para los beneficiarios. Finalmente, Martínez Guerrero indicó que existe la intención de continuar con este tipo de actividades en el futuro, con el objetivo de seguir apoyando a la comunidad y al mismo tiempo permitir que los jóvenes continúen practicando y perfeccionando su oficio.