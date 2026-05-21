Mientras exigía comida, Destroza ventanas de vivienda

MONCLOVA, COAH.– Un hombre terminó tras las rejas luego de protagonizar un violento altercado familiar en la colonia Las Esperanzas, donde presuntamente amenazó a un familiar y causó destrozos dentro de un domicilio, generando la movilización de la Policía Violeta la tarde de este jueves.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Juan Carlos Terrazas número 1327, hasta donde arribaron elementos policiacos tras recibir un reporte mientras realizaban labores de prevención y vigilancia por el sector Oriente de la ciudad.

Al llegar al domicilio, los oficiales localizaron a un hombre alterado en el exterior del inmueble, mientras el afectado les relataba que momentos antes su cuñado había llegado exigiendo comida de forma agresiva, lanzando insultos y amenazas que rápidamente elevaron la tensión dentro de la vivienda.

De acuerdo con la denuncia, el sujeto comenzó a comportarse violentamente y terminó destruyendo vasos y platos que se encontraban sobre la mesa, causando daños en el interior del domicilio.

No conforme con el escándalo, presuntamente salió al frente de la vivienda y con los puños quebró dos ventanas de la fachada, sembrando temor entre los presentes.

Ante el comportamiento agresivo del individuo, el afectado decidió pedir el apoyo de la Policía Violeta y autorizó el ingreso de los elementos al domicilio para intervenir antes de que la situación escalara aún más.

Los agentes encontraron al señalado sentado en una mecedora, por lo que tras escuchar el señalamiento directo del afectado y observar los daños ocasionados, procedieron con la detención de Juan Antonio Méndez Jiménez, de 29 años de edad.

El detenido fue informado de sus derechos y posteriormente trasladado ante el Ministerio Público, donde quedó a disposición de las autoridades por los presuntos delitos de amenazas, daños dolosos y lo que resulte.