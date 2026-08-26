Coahuila registra 36 casos activos de gusano barrenador: Velazco

Coahuila registra 36 casos activos de gusano barrenador, con corte al 24 de agosto, mientras 248 permanecen inactivos y el acumulado de animales infectados es de 184 en todo el estado, informó el coordinador regional de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Juan Antonio Velazco señaló que, a pesar de la presencia de la plaga del gusano barrenador, no se ha registrado mortandad de ganado ni caída de cabezas, lo que se logró gracias a las acciones de barrido y control que se realizaron en coordinación entre los gobiernos estatal y federal desde la aparición del primer caso.

De acuerdo con el último reporte, las brigadas han tratado 196 mil 806 animales y visitado 5 mil 158 ranchos como parte de las acciones para contener el gusano barrenador. Velazco señaló que la Secretaría de Desarrollo Rural mantiene cuadrillas de inspectores que dan seguimiento a los trabajos y verifican que los barridos sean efectivos.

Explicó que estas acciones se realizan bajo las instrucciones del secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor, con participación de personal que supervisa directamente los operativos.

El coordinador regional destacó que una de las intervenciones más importantes ocurrió en Castaños, donde comenzaron acciones de barrido y combate contra la mosca tras la aparición de los primeros casos. Indicó que el trabajo conjunto entre Coahuila y la Federación permitió obtener resultados favorables y evitar problemas de mayor impacto en el sector ganadero.

Velazco llamó a los productores a mantenerse atentos a sus animales y reportar cualquier caso sospechoso para que las autoridades puedan intervenir de manera oportuna. Las autoridades mantienen los recorridos y barridos sanitarios como parte de la estrategia para contener la presencia del gusano barrenador en Coahuila.