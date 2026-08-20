Trabajadores de AHMSA expresan preocupación por subasta

Trabajadores de AHMSA expresaron preocupación ante la posibilidad de que la subasta de la empresa no se concrete, debido a la falta de acuerdos con acreedores privilegiados, afirmó Juan Ervey Valenzuela.

El comisionado del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA AC señaló que existen versiones sobre la posibilidad de que el proceso no se lleve a cabo y advirtió que los trabajadores ya no quieren esperar otro año.

Valenzuela explicó que los acreedores privilegiados mantienen adeudos por 800 millones de dólares a su favor, por lo que, mientras no cedan, el proceso podría no avanzar.

"Mientras ellos no cedan, ellos están en todo su derecho de no ceder por los 800 millones de dólares que le deben a la empresa. La empresa les debe a ellos", afirmó.

El trabajador consideró que corresponde al gobierno federal intervenir para que los acreedores sean apartados del proceso y permitir que la subasta avance.

Señaló que, después de casi cuatro años, nuevamente distintos actores han volteado a ver el proceso de AHMSA, situación que genera incertidumbre entre los trabajadores.

"Esto nos hace ruido de que sí puedan venir cosas buenas o también cosas malas", expresó.

Valenzuela hizo un llamado a la clase obrera a respaldar cualquier movimiento que pudiera realizarse en caso de que la subasta no avance, al considerar que se trata del último intento para resolver la situación de la empresa.

"Ya no queremos. 86 obreros caídos, ya no queremos más", sostuvo.

El comisionado pidió que, más allá de anuncios o versiones, se concrete lo necesario para que la subasta de AHMSA pueda realizarse.