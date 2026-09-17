Trabajadores de AHMSA esperan que Pemex participe en subasta

Ante el vencimiento del plazo para que el síndico informe qué inversionistas cubrieron el pago de garantía de 56 millones de dólares para participar en la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), los exobreros señalaron que su apuesta es que Petróleos Mexicanos (Pemex) se quede con la empresa.

Juan Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente del Grupo de Defensa Laboral, expresó que existe incertidumbre entre los trabajadores hasta no contar con información fidedigna vertida por las autoridades correspondientes. Manifestó que el juzgado debe dar a conocer si los seis grupos acreditados realizaron su depósito, para evitar que suceda lo de la ocasión anterior, cuando los postores se retiraron del proceso.

Valenzuela de la Torre indicó que, aunque sería benéfico que los seis grupos continúen en la contienda, si solo uno concreta el pago, para los extrabajadores sería favorable que se trate de Pemex.

Asimismo, precisó que se espera que la información oficial sobre quiénes cumplieron con la garantía sea dada a conocer por la autoridad judicial el día de mañana.

El dirigente reafirmó su confianza en los participantes del proceso de compra y reiteró el llamado a que la subasta se efectúe este 25 de septiembre por el bienestar de la clase obrera y de las familias de la región centro de Monclova.