Juan Javier Castillo informa sobre cuatro agresiones en escuelas de Coahuila

Tras la reciente detención de un docente por la presunta agresión sexual contra una alumna de secundaria, la Asociación de Padres de Familia reveló que este no es un hecho aislado. El delegado estatal de la organización, Juan Javier Castillo Vázquez, dio a conocer que, en lo que va del presente ciclo escolar, ya suman cuatro casos de agresiones bajo investigación en distintos niveles educativos, encendiendo las alarmas sobre la seguridad e integridad de los menores en los planteles del estado.

Castillo Vázquez detalló que la estadística previa al caso de la "Secundaria 2" ya contemplaba tres expedientes abiertos, los cuales corresponden a los niveles de preescolar, primaria y bachillerato. El delegado subrayó que, una vez que la asociación tiene conocimiento de estos señalamientos, se establece un vínculo inmediato con la instancia nacional para ofrecer a los padres de familia acompañamiento jurídico y psicológico, garantizando que el proceso se lleve con estricto apego a derecho.

Respecto a la situación de los implicados, el representante de los padres de familia precisó que, si bien los docentes han sido señalados y se encuentran bajo una investigación en proceso, prevalece el principio de presunción de inocencia hasta que la autoridad judicial determine su responsabilidad. Asimismo, enfatizó que la asociación mantiene una postura de vigilancia permanente para asegurar que las instituciones actúen con celeridad y salvaguarden, por encima de todo, la salud física y mental de los niños y adolescentes.

Finalmente, ante el incremento de estos reportes, Castillo Vázquez hizo un llamado enérgico a los tutores para estrechar la comunicación con sus hijos y supervisar de manera constante el uso de redes sociales. Advirtió que las plataformas digitales y los dispositivos móviles son, en muchos casos, la vía de contacto inicial en estos incidentes, por lo que instó a los padres a estar atentos a cualquier comportamiento inusual para prevenir que la cifra de agresiones continúe en aumento.