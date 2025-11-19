Estafa en línea: hombre pierde 23 mil pesos en Mercado Libre

Un hombre fue víctima de una estafa en línea tras registrarse en una aplicación llamada Mercado Libre, en la cual le prometían ganancias por promocionar productos.

Según el reporte recibido por la policía, el afectado depositó alrededor de 23 mil pesos en la plataforma, confiando en que recibiría sus ganancias, pero tras ser informado de que debía depositar más dinero para recibir el monto que le habían prometido, decidió interponer una denuncia.

El usuario, identificado como Juan Jesús Domínguez Ruiz, comentó que descargó la aplicación hace cuatro días, en la que, de acuerdo con las indicaciones de los responsables, debía interactuar con otras personas para recibir depósitos a cambio de promover productos.

¿Qué ocurrió?

Sin embargo, al realizar dos depósitos de 11,680 pesos cada uno, se le indicó que su ganancia sería el doble, es decir, 58,000 pesos. A pesar de que el sistema le indicaba que ya había generado esa cantidad, nunca recibió el dinero.

El problema se intensificó cuando, al salir de la escuela para recoger a su hijo, una persona delgada, vestida con una gorra y sudadera roja, se acercó a él y le preguntó por el dinero que había depositado. Preocupado por su seguridad y temiendo que lo estuvieran ubicando, decidió hacer el reporte al 911.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Según el testimonio del afectado, las instrucciones para continuar con el "proceso de cobro" le pedían más depósitos, lo que hizo sospechar sobre la posible estafa. A pesar que en un principio la aplicación mostraba ganancias, lo que la víctima no sabía era que, tras hacer los depósitos iniciales, la plataforma ya no cumplió con los pagos prometidos, generando incertidumbre sobre el destino de su dinero.

Las autoridades municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes. Se le recomendó a Juan Jesús que acudiera a interponer una denuncia formal ante el Ministerio Público para dar seguimiento al caso.

Las autoridades continúan investigando la situación, mientras recomiendan a la ciudadanía tener precaución al realizar transacciones en línea y evitar caer en estafas, especialmente aquellas que prometen grandes ganancias sin fundamentos claros.