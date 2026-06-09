Policía Municipal recibe capacitación en Código 100

Elementos de la Policía Municipal recibieron capacitación en el protocolo Código 100, con el objetivo de fortalecer su actuación como primeros respondientes ante casos de intento o riesgo de suicidio.

Juan Torres, coordinador de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria 04, informó que esta capacitación se realiza en coordinación entre el Gobierno del Estado, el municipio y la Secretaría de Salud, como parte del programa de salud mental.

Detalló que el Código 100 es un protocolo de actuación que abarca tanto la atención prehospitalaria como hospitalaria en pacientes con conducta suicida, ya sea en fase de planeación o intento.

Durante la jornada, en la que participaron entre 40 y 50 elementos, se les brindaron herramientas como primeros auxilios psicológicos, técnicas de contención verbal, generación de empatía, escucha activa y evaluación de la escena para salvaguardar tanto la integridad del paciente como del propio oficial.

"El primer paso es evaluar la escena, generar confianza y retirar objetos que representen riesgo, mientras se activan redes de apoyo y servicios médicos", explicó.

El especialista subrayó que el intento de suicidio es una urgencia psiquiátrica que debe canalizarse a hospitales, además de dar seguimiento y psicoeducación a la familia, ya que la falta de tratamiento incrementa el riesgo de reincidencia.

Finalmente, destacó la importancia de reducir el estigma social en torno a la salud mental, al señalar que los trastornos deben tratarse como enfermedades que requieren diagnóstico y atención profesional.