Hilario González presenta proyecto de nuevas criptas en Monclova

En el marco de las actividades preparatorias para el jubileo por los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y el próximo 50 aniversario del templo local, las autoridades eclesiásticas y el comité parroquial presentaron el proyecto para la edificación de un nuevo área de nichos que albergará un total de 5 mil 600 criptas en el Santuario de Guadalupe de Monclova.

Durante una rueda de prensa presidida por el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, se informó que la obra abarcará una superficie de aproximadamente 4 mil metros cuadrados contiguos al templo actual. El desarrollo de la infraestructura estará dividido en cinco etapas o secciones independientes, cada una con capacidad para 1,000 criptas, comenzando de inmediato con los trabajos correspondientes a la primera fase.

El jerarca católico subrayó que la trascendencia del proyecto radica en su impacto espiritual y de cohesión social para las familias de la región centro, más allá de la relevancia material del inmueble.

"Renovar nuestro templo quiere ser también una expresión de algo mucho más profundo: nuestro deseo de seguir construyendo una comunidad viva, unida, fraterna y servicial. Queremos un espacio digno para encontrarnos con Dios y ofrecer un lugar de oración y memoria para nuestros seres queridos que han partido. Nos inspira la petición de la Virgen María de Guadalupe de construir una 'casita' donde pueda encontrarse con todo su pueblo", manifestó Monseñor Hilario González.

Asimismo, el obispo recordó que este 29 de diciembre la parroquia cumplirá 45 años de fundación, iniciando el conteo regresivo hacia sus primeros 50 años, coincidiendo con la conmemoración católica del jubileo guadalupano a nivel nacional.

Por su parte, los coordinadores del proyecto, Daniel Salas e Isaías Acero, acompañados por Miguel Kouch y Jesús Jiménez, integrantes del Consejo Económico de la parroquia, ofrecieron los detalles técnicos y operativos. Precisaron que se cuenta con el proyecto ejecutivo completo —incluyendo planos estructurales, eléctricos y civiles— desarrollado por una firma especializada de arquitectos de la ciudad de Monterrey.

Respecto al inicio de los trabajos en campo, se detalló que la maniobra técnica de mayor complejidad será la nivelación del terreno contiguo, el cual presenta una elevación de entre 4 y 5 metros respecto al nivel de la calle, por lo que se requiere el retiro y corte de una sección rocosa de la montaña adyacente. Se estima que las obras físicas inicien a más tardar en ocho meses, una vez consolidados los fondos de la fase inicial.

El esquema de financiamiento repetirá el modelo aplicado con éxito en la edificación de la Capilla del Santísimo, basándose en la venta directa de las criptas y en la aportación altruista de insumos por parte del sector empresarial e industrial de la zona, que en proyectos previos ha donado materiales esenciales como acero, vigas y concreto.

Para asegurar la liquidez, se puso en marcha una preventa que ha registrado una respuesta positiva de la feligresía. Las criptas tienen un costo comercial aproximado a los 27 mil pesos, ofreciendo planes de pago a plazos de hasta 12 meses. Con este ritmo de colocación, el comité calcula comercializar las primeras 1,000 criptas en menos de un año, proyectando la finalización total del complejo en un lapso estimado de tres a cinco años como máximo.

En materia de trámites y regulación, los organizadores confirmaron el respaldo incondicional por parte del municipio para la expedición de los permisos correspondientes de uso de suelo y licencias de construcción.

El presídium de la presentación estuvo integrado por el obispo Hilario González García; el párroco del Santuario de Guadalupe, Héctor Raciel de León; el vicario José Trinidad Pulido; Siro Juez de los Ángeles, en representación del Ayuntamiento de Monclova; Miguel Kouch y Jesús Jiménez, representantes del Consejo Económico; así como Daniel Salas e Isaías Acero, coordinadores generales de la obra.