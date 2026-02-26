DIF Coahuila organiza Juego con Causa: cirugías auditivas para niños

Con el objetivo de recaudar recursos para cirugías e implantes que permitan a niñas y niños recuperar la audición, el DIF Coahuila anunció la realización del "Juego con Causa", una serie de partidos de béisbol entre equipos de la Liga Mexicana de Béisbol que se llevarán a cabo a finales de marzo.

El anuncio fue realizado en rueda de prensa encabezada por la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, acompañada por representantes de los clubes participantes y autoridades del DIF en la región.

En esta actividad participarán los equipos Acereros de Monclova, Saraperos de Saltillo y Algodoneros del Unión Laguna, quienes contribuirán con la donación de la taquilla de los encuentros que se realicen, para financiar tratamientos que permitan mejorar la calidad de vida de menores con problemas auditivos.

Durante su intervención, la Presidenta del DIF Coahuila, Liliana Salinas destacó que este tipo de alianzas entre sociedad, autoridades y sector deportivo permiten impulsar acciones de alto impacto social. Señaló que con la realización de actividades similares durante el 2025, se logró financiar 4 cirugías por cardiopatías infantiles y la compra de 250 sillas cama para los familiares de pacientes hospitalizados, con el propósito de brindarles mejores condiciones durante su estancia en hospitales.

"También hemos logrado cirugías de conducción ósea y cocleares, no es solo mejorar la vida de un niño, es transformarla completamente cuando puede escuchar por primera vez la voz de su madre o de su padre".

La jornada deportiva iniciará el 24 de marzo en Monclova, en el Estadio Monclova, con un enfrentamiento entre Acereros y Saraperos, posteriormente, el 28 de marzo en Torreón, en el Estadio Revolución, se disputará un partido entre Saraperos y Algodoneros y finalizará en Saltillo, en el Estadio Francisco I. Madero.

Los boletos tendrán costos accesibles que irán de 100 a 250 pesos, con la intención de que las familias puedan asistir, disfrutar de los juegos, al mismo tiempo que contribuir con esta causa.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila explicó que actualmente existe un listado de 30 niñas y niños en el estado que requieren implantes auditivos o cirugías para recuperar la audición, en donde la intervención de manera particular puede costar entre 250 mil y 400 mil pesos. De acuerdo con las estimaciones, si los tres juegos logran una buena asistencia se podrían reunir recursos suficientes para realizar al menos seis cirugías, dos de ellas para menores de Monclova.