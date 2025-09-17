Juez envía a prisión a individuo con antecedentes por violencia familiar

En un incidente ocurrido en la colonia Hipódromo, específicamente en la calle 12 entre 15 y 17, Axel N. fue detenido por las autoridades tras un reporte de violencia familiar. Al llegar al lugar, los elementos policiales encontraron a un hombre agresivo, mientras dos mujeres, su madre Alejandra N. y su hermana Paola Alejandra N., salían de la vivienda visiblemente alteradas, informando que habían sido golpeadas y que Axel había quebrado el vidrio de una ventana.

Ante las acusaciones, el acusado intentó huir, pero fue alcanzado por la policía. Su madre, quien solicitó la detención, relató que Axel llegó muy agresivo, lanzó una silla contra ella y la insultó, exigiéndole que se fuera del lugar. Según el testimonio, Axel agarró a su madre de los brazos y la azotó contra la pared, además de hacerse una herida en la mano al romper el vidrio.

El conflicto se originó porque Axel había faltado al trabajo durante dos días, lo que desencadenó la discusión familiar. Con antecedentes penales que incluyen robo, posesión y amenazas con arma, Axel ya había recibido beneficios en el pasado.

Por lo tanto, el juez decidió vincularlo a proceso y como medida cautelar, lo envió a prisión mientras dure el proceso, con el objetivo de garantizar la seguridad de las víctimas, quienes forman parte de un grupo vulnerable.