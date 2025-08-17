Eder Javier N Solicita Amparo para Obtener Libertad

Eder Javier N, vinculado a proceso por el delito de posesión simple de narcóticos con fines de comercio, solicitó un amparo para obtener su libertad, pero el juez federal negó la suspensión provisional para ese fin, por lo que continuará en prisión preventiva.

De acuerdo con el expediente 636/2025, el imputado promovió el juicio de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Monclova, con sede en Frontera, contra los actos de privación de la libertad derivados de la causa penal 738/2025.

El juez resolvió que no es procedente conceder la suspensión provisional para el efecto de que se le deje en libertad, aunque el trámite del amparo sigue en curso. Será el próximo 25 de agosto cuando se decida si se le concede la suspensión definitiva, mientras que la resolución final sobre el amparo está programada para el 22 de septiembre de 2025.

Eder Javier N fue detenido la madrugada del 3 de agosto, alrededor de la 1:30 horas, durante un operativo del grupo de Acción y Reacción, tras un reporte ciudadano que alertaba sobre la venta de drogas, incluyendo cristal, marihuana y cocaína, en una vivienda de la colonia San Francisco.

El denunciante anónimo indicó que al domicilio llegaba con frecuencia una camioneta tipo Suburban, de la que descendían personas con paquetes envueltos en cinta canela, y aseguró que ahí se vendían narcóticos incluso a menores de edad.

Los elementos policiacos arribaron al lugar, donde observaron una transacción sospechosa. Los sujetos intentaron huir, pero uno de ellos, identificado como Eder Javier N, fue capturado. Aunque no se le encontraron drogas en su persona, en el vehículo se localizó una bolsa con presunta cocaína.

Con una orden de cateo, los oficiales ingresaron a la vivienda, donde aseguraron cuatro paquetes de cocaína con un peso aproximado de dos kilos, además de tres básculas.

Durante la audiencia inicial, el imputado se reservó su derecho a declarar. Al vencer el plazo de investigación, el juez determinó vincularlo a proceso por posesión simple de narcóticos con fines de comercio.

Sin embargo, por la cantidad de droga asegurada, la juez local se declaró incompetente y dio vista a las autoridades federales, quienes continuarán la investigación por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.