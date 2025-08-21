Síndico debe subsanar observaciones en avalúo de Altos Hornos

Las observaciones que realizó la Jueza del proceso de quiebra al avalúo de Altos Hornos de México, generan confianza de que el proceso se realiza de manera correcta y de esta manera se evitarán problemas más adelante que puedan retrasar o tumbar la venta de la siderúrgica, externó el Presidente de COPARMEX.

Luego de que trascendió que la Jueza Ruth Haggi Huerta solicitó al Síndico que subsane las observaciones que se realizaron en el avalúo Mario Coria reconoció que esto podría retrasar el proceso, sin embargo es positivo que se hagan estos señalamientos, para que se concrete de manera satisfactoria.

Señaló que esto demuestra que se está haciendo una revisión minuciosa del caso a fin de que no existan irregularidades a futuro, que detengan la venta y retrasen por más tiempo el proceso.

Advirtió que un procedimiento mal sustentado podría generar impugnaciones posteriores y frenar aún más la liquidación.

"Más vale perder unas semanas o meses ahora, que tener un ganador de subasta y que todo se caiga por un error jurídico", señaló.

Ante cuestionamientos sobre "errores" del síndico al presentar el avalúo, consideró que no representan un motivo de desconfianza, ya que cada concurso mercantil cuenta con reglas y condiciones distintas.

"Lo importante es que las observaciones se subsanen en tiempo y forma, y que el nuevo accionista tenga la certeza jurídica de que todo se hizo bien".

Respecto a la inconformidad entre los trabajadores, el dirigente empresarial pidió cautela, donde dijo que comprende la desesperación que existe, pero reiteró que es mejor que esto se lleve de manera correcta.

Así mismo, mencionó que tanto el Gobernador Manolo Jiménez y la Presidenta Claudia Sheinbaum han mostrado interés en la solución de este problema y no existe dolo en las declaraciones que se realizaron, lo que existe es la instrucción de que se cumpla con la ley.