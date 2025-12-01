Comercios en el Centro de la ciudad ofrecen juguetes para Santa Claus

La temporada navideña ya se siente en el Centro de la ciudad, donde desde esta semana inició la comercialización de juguetes con miras a la tradicional petición de regalos a Santa Claus. Los comercios comenzaron a exhibir una amplia variedad de artículos para todas las edades, desde clásicos hasta los más modernos.

¿Qué juguetes se ofrecen en el Centro de la ciudad?

En un recorrido por la zona, se observan vehículos y motocicletas eléctricas, muñecas, Barbies, cocinitas, bebés, peluches, bicicletas, carritos, figuras de superhéroes, entre muchos juguetes más, además de espacios especialmente acondicionados para exhibir regalos. La oferta busca atraer a padres de familia que ya empiezan a anticipar las compras decembrinas.

Como cada año, las tiendas departamentales han montado el conocido "castillo del juguete", áreas exclusivas donde concentran sus líneas más amplias de productos infantiles, desde juegos didácticos hasta juguetes de colección.

Detalles sobre precios y promociones de juguetes

Los precios varían ampliamente según el tipo de juguete. Se pueden encontrar opciones desde 400 pesos, así como productos de gama media entre 1,500 y 2,000 pesos. En el caso de los vehículos eléctricos infantiles, los costos pueden alcanzar entre 6,000 y 10,000 pesos. Los comercios también han lanzado promociones y descuentos para atraer a los compradores, quienes ya comienzan a comparar precios y opciones antes de que llegue la temporada fuerte de ventas.

La tecnología se impone en la oferta de juguetes

Este 2025, la tecnología volvió a ocupar un lugar destacado en los aparadores. Comercios de la Zona Centro han reemplazado en sus vitrinas los juguetes por mostrando drones, videojuegos, tabletas y equipos electrónicos, artículos que se han convertido en los favoritos de muchos menores y en los regalos más solicitados para Santa Claus.