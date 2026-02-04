Eugenio Williamson busca justicia por invasión en su terreno

El juicio en contra del exalcalde de Frontera, Roberto Piña, por los daños ocasionados a un predio propiedad del empresario Eugenio Williamson, continúa vigente y se encuentra en la fase de reparación del daño, luego de que se acreditara la posesión legal del terreno a favor del particular.

Williamson Ytibarren informó que si bien la propiedad ya fue recuperada, sigue pendiente la resolución judicial sobre los daños y perjuicios generados tras la invasión, ocurrida hace aproximadamente dos años, cuando maquinaria municipal ingresó al terreno ubicado a un costado de la colonia Aviación.

"El proceso continúa, estamos esperando que los jueces determinen los daños que deberán pagar, tras la invasión, lo que buscamos es que se resuelva conforme a derecho y que no se prolongue el proceso".

El empresario estimó las afectaciones en poco más de un millón de pesos, derivadas de la destrucción de cercas, bardas y otras estructuras, así como de daños materiales ocasionados durante la intervención.

Precisó que actualmente el litigio se limita al aspecto económico, toda vez que la posesión del predio fue restituida con anterioridad.

Williamson subrayó que el objetivo central del proceso no es únicamente la compensación económica, sino sentar un precedente para evitar que funcionarios públicos utilicen el poder para vulnerar la propiedad privada.

"Queremos que quede claro que nadie puede abusar de su cargo para despojar a alguien más de sus bienes, aun cuando el propietario tenga sus escrituras en regla".

Williamson Yribarren mencionó que espera que el caso derive en responsabilidades legales que inhiban futuras conductas de abuso de autoridad.