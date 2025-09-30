Acusados de robo de cableado en AHMSA obtienen modificación en su medida cautelar

Federico y William "N", acusados de robar cableado en la Planta 1 de Altos Hornos de México (AHMSA), fueron beneficiados con una modificación en su medida cautelar, luego de que su defensa logró acreditar arraigo domiciliario y empleo fijo.

Ambos enfrentan proceso penal bajo la causa 968/2025 por hechos ocurridos el pasado 23 de septiembre a las 11:00 de la mañana, cuando guardias de seguridad los sorprendieron sustrayendo 3.5 metros de cable trifásico y 3 metros de cable de cobre, en instalaciones ubicadas sobre la prolongación Juárez, en la colonia La Loma.

Tras su detención por elementos de Seguridad Pública, en la audiencia inicial se les impuso prisión preventiva debido a que no pudieron comprobar domicilio ni trabajo formal. Sin embargo, al reanudarse la audiencia este lunes, su defensa presentó pruebas suficientes que acreditan ambas condiciones, por lo que el juez modificó la medida a firma periódica los últimos días de cada mes.

Aunque el valor del material robado asciende a 2 mil 165 pesos, los daños provocados se estiman en más de 19 mil pesos, por lo que el Ministerio Público solicitó un plazo de dos meses para continuar con la investigación complementaria.