Julián Márquez gana sentencia laboral contra AHMSA en Coahuila

En el marco del concurso mercantil y quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles recibió notificación de una sentencia laboral firme dictada a favor de Julián Tadeo Márquez González, ex abogado de la siderúrgica, la cual deberá ser considerada dentro del proceso de reconocimiento y prelación de créditos.

De acuerdo con el acuerdo judicial emitido el 16 de diciembre de 2025, el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, informó que causó estado la sentencia dictada el 3 de noviembre de 2025, dentro del procedimiento ordinario laboral 257/2023-I, promovido por Márquez González.

En dicha resolución, se condenó a Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V., al pago de diversas prestaciones laborales a favor del ex profesionista, por lo que el juzgado federal ordenó que las cantidades determinadas sean tomadas en cuenta en la prelación de créditos, conforme a lo establecido en el artículo 224 de la Ley de Concursos Mercantiles.

El acuerdo señala que el oficio correspondiente quedó a disposición del síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, quien deberá considerar este crédito laboral dentro de la masa concursal y atender lo relativo a la comparecencia en los juicios laborales que impactan el proceso de quiebra.

Cabe recordar que la sentencia de quiebra de AHMSA, dictada el 6 de noviembre de 2024, no fue impugnada y quedó firme el 25 de junio de 2025, por lo que todas las obligaciones reconocidas con posterioridad deben integrarse al procedimiento conforme al orden legal establecido.

El juzgado federal precisó que la información remitida por el tribunal laboral tiene efectos directos en la clasificación de adeudos, particularmente en lo referente a créditos laborales, los cuales gozan de prioridad frente a otros compromisos financieros de la empresa.

El acuerdo fue firmado por la jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, y notificado al síndico y a las autoridades judiciales correspondientes.