Julián Torres Ávalos lidera marchas en Saltillo por pagos pendientes

El movimiento de trabajadores continúa fortalecido y atento al cumplimiento de los compromisos asumidos por autoridades federales tras la reciente marcha realizada en Saltillo.

Julián Torres Ávalos indicó que el objetivo principal es concretar una audiencia con la presidenta de la República para exponer directamente la problemática que enfrentan cientos de familias y exigir soluciones reales a la falta de pagos y a la incertidumbre laboral.

Torres Ávalos explicó que funcionarios de la Secretaría de Gobernación se comprometieron a gestionar esa reunión sin necesidad de que los trabajadores viajen a la Ciudad de México, lo que mantiene a los obreros en espera. Dijo confiar en que el encuentro podrá concretarse, al tratarse—aseguró—de un compromiso serio, derivado de una situación que requiere responsabilidad institucional para lograr resultados efectivos.

Señaló que, debido al periodo vacacional de fin de año y a la baja actividad oficial posterior al 15 de diciembre, el movimiento tendrá una pausa; sin embargo, advirtió que, de no haber avances en enero, se tomarán decisiones más firmes, incluyendo el traslado de contingentes a la capital del país en autobuses para instalar un plantón hasta ser atendidos.

Finalmente, indicó que los trabajadores han cumplido con la entrega de inventarios y documentación necesaria, y confirmó que existen avances en los acuerdos con acreedores e interesados para impulsar la reactivación de la empresa. "Esperamos que pronto se firmen los acuerdos y que esto avance de una vez por todas, para que se pueda pagar a los trabajadores, que es lo que más nos importa", concluyó.