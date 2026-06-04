Fiscal General de Coahuila: 15 denuncias por intimidación electoral

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, señaló que se recibieron poco más de 15 denuncias por intimidación electoral, culminando hasta el momento en dos órdenes de aprehensión.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló que se recibieron una serie de denuncias en distintas regiones del Estado, las cuales fueron turnadas inmediatamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

De la narrativa que nos exponen las denunciantes, se advierte que se trata de hechos similares en al menos tres regiones; en específico en los municipios de Saltillo, Matamoros y Monclova.

Las denunciantes manifiestan que al amanecer del día viernes para el sábado 30 de mayo del presente año, identifican en sus domicilios unos documentos que aparentemente eran notificaciones oficiales por parte de autoridades federales, que buscaban persuadir de alguna manera a estas personas para que dejaran de realizar actos propios de un proceso electoral como proselitismo e incluso buscando inhibir su participación o salir a votar el próximo domingo, el día de la elección.

Federico Fernández señaló que se han recibido hasta el momento más de 15 denuncias y tenemos abiertas más de 15 carpetas de investigación, en algunas de estas carpetas ya fue incluso posible identificar a las personas que haciéndose pasar por funcionares federales, cometen estos actos de intimidación en domicilios particulares, por lo cual le fue posible a la Fiscalía en Atención a Delitos Electorales solicitar y cumplimentar las órdenes de aprehensión respectivas en contra de dos personas del sexo masculino, una en la Región Laguna y otra en la Región Sureste.

Fue tajante al indicar que las órdenes de aprehensión se solicitan con fundamento en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y actualmente después de llevarse a cabo las audiencias respectivas se realizó la imputación de los delitos, se vertieron los datos de prueba y los jueces de control estimaron suficientes estos datos para acreditar el hecho y justificar en ambos casos la medida de prisión preventiva para posteriormente fijar la fecha de audiencia de vinculación.

El Fiscal General, Federico Fernández Montañez, indicó que en los siguientes días, se continuará con la integración del resto de las carpetas de investigación para en su caso, de contar con elementos suficientes, solicitar al Poder Judicial adicionales órdenes de aprehensión para quienes resulten probables responsables de la comisión de estos delitos.

Finalizo reiterando estar atentos a que el Proceso Electoral se desarrolle bajo las condiciones de legalidad, certeza, imparcialidad y de transparencia que nos permitan a todos salir a votar en un contexto de orden y seguridad.