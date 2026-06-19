Trabajadores de AHMSA exigen fin de prórrogas en Monclova

Trabajadores de Altos Hornos de México exigieron que ya no se den más prórrogas dentro del proceso de la venta de la empresa, ya que cada aplazamiento prolonga la incertidumbre de miles de familias que esperan el pago de sus finiquitos.

Luego de que la jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó una nueva prórroga de 10 días hábiles al síndico para presentar las bases de la subasta, Julián Torres manifestó el descontento que existe debido a la falta de avances concretos dentro de este procedimiento.

"Esto ya es algo muy cansado para nosotros, prórrogas y prórrogas y tres días y diez días y veinte días, no es posible que sigamos así, ya es algo desesperante, ya queremos que esto se resuelva".

Si bien reconoció que los trabajadores están de acuerdo en que el proceso se lleve a cabo con apego a la ley y con las garantías necesarias para evitar futuros conflictos, el tiempo que han tomado las autoridades para concretar la venta ya es excesivo.

"Estamos de acuerdo en que las cosas se hagan bien para que no haya problemas, pero en lo que no estamos de acuerdo es que se lleven tanto tiempo. Ya es mucho, es un año y medio desde que se declaró en quiebra la empresa y no hay avance; todavía están con la certeza jurídica".

Recordó que en la última reunión que sostuvieron con la jueza se pidió agilizar el proceso y evitar nuevas demoras, debido a la difícil situación que enfrentan miles de trabajadores y acreedores.

"Ella se comprometió a que en cuanto el síndico cumpliera con los requerimientos iba a analizar y hacer todo lo posible, pero resulta que son días y días y días; tres días se vuelven diez y diez días en veinte, no es posible".

El representante de los trabajadores advirtió que los retrasos afectan no solamente a los obreros, sino a todos los acreedores involucrados en el concurso mercantil, ya que el valor de los activos continúa disminuyendo mientras el proceso permanece sin resolverse.

Ante este escenario, Torres hizo un llamado a las autoridades federales relacionadas con el ámbito laboral para que se involucren en el proceso y contribuyan para evitar más demoras.