Trabajadores de AHMSA piden destitución del síndico por retrasos

El Grupo de Defensa Laboral para trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) advirtió que solicitará la destitución del síndico del concurso mercantil si continúan los retrasos en el procedimiento y las actuaciones que, a su juicio, prolongan el proceso.

Julián Torres Ávalos, dirigente de la organización, afirmó que entre los trabajadores existe la percepción de que las acciones emprendidas por el síndico no favorecen el avance del concurso mercantil y, por el contrario, generan nuevas prórrogas. "Por lo que se ve, las actuaciones que está haciendo el síndico no están siendo honestas. Se ve que van dirigidas a que esto se prorrogue, que esto lleve más retrasos", señaló.

Indicó que el acuerdo entre los integrantes del grupo es esperar que el procedimiento avance; sin embargo, si ello no ocurre, impulsarán acciones para solicitar la remoción del síndico. "Ya no podemos esperar más. Uno de los requerimientos de los trabajadores es que se pida su destitución. Esperemos que se cumplan las expectativas que tenemos y que no haya necesidad de hacer ese movimiento", expresó.

Torres Ávalos sostuvo que los trabajadores observan falta de transparencia en el desempeño del síndico y consideran que ha recurrido a mecanismos previstos en la ley para prolongar el procedimiento concursal. "Vemos que sinceramente está echando mano de recursos, claro, de acuerdo a la ley, para prorrogar más esto y eso a nosotros nos perjudica enormemente y no queremos", afirmó.

Respecto a las acciones promovidas esta semana por acreedores privilegiados contra el síndico, el dirigente aclaró que, desde su interpretación de los acuerdos judiciales, no se trata de impugnaciones, sino de observaciones formuladas dentro del procedimiento. "No fueron impugnaciones. Yo ya leí los acuerdos; fueron observaciones. Sí están manifestando que no están de acuerdo con algunas cosas que está planteando el síndico", puntualizó.

El dirigente señaló que el Grupo de Defensa Laboral mantiene la expectativa de que el procedimiento concursal avance sin necesidad de promover la solicitud de destitución, aunque reiteró que esa posibilidad permanece sobre la mesa si continúan los retrasos.